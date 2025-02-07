Агент Головина сообщил, что игрок может принять участие в матче против «ПСЖ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

В матче 20-го тура чемпионата Франции против «Осера» (4:2) Головин был вынужденно заменен в перерыве.

«Саша готовится к сегодняшней игре с «ПСЖ», все нормально», — сказал Клюев «СЭ».

Матч 21-го тура лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» пройдет сегодня, 7 февраля. Начало — в 23.05 по московскому времени.