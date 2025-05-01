Агент Головина считает, что у полузащитника «Монако» есть шанс выйти на поле в этом сезоне

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал «СЭ» о характере травмы хавбека.

«Это старое повреждение, поэтому будем надеяться, что он восстановится оперативно. Пока рано подводить какие-то итоги сезона, потому что еще идут игры и все возможно. Может быть, еще будет улучшение и Александр сможет сыграть в каком-то матче», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее главный тренер «Монако» Ади Хюттер заявил, что россиянин выбыл до конца сезона из-за травмы приводящей мышцы.

В этом сезоне полузащитник забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах.