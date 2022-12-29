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Сегодня, 12:56

Агент Головина считает, что полузащитник перевернул игру «Монако» в матче с «Осером»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина в комментарии для «СЭ» оценил результативное действие игрока в победном матче 16-го тура чемпионата Франции против «Осера» (3:2).

Россиянин вышел на замену во втором тайме и сделал голевую передачу.

«Все, кто смотрел этот матч, особенно болельщики «Монако», оценили игру Саши соответствующе. Человек вышел и перевернул игру вместе с Бен-Сегиром. Результативная серия Саши? Это говорит о том, что он относится очень серьезно к каждой игре и тренировке. Он растет, прогрессирует и постоянно работает над собой», — сказал Клюев «СЭ».

Всего в сезоне-2022/23 Головин забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах. «Монако» проведет следующую игру 1 января против «Бреста», начало — в 17.00 (мск).

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Головин: «Очень хорошо, что смогли вырвать победу в матче с «Осером»
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 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
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 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
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 Монако 16 9 3 4 32-23 30
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 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
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 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
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 Лион 16 7 3 6 27-20 24
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 Осер 16 3 4 9 16-34 13
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28.12 17:00
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Осер – Монако
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Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
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 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
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29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
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