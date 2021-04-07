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Агент Головина рассказал, почему полузащитник не сыграл в матче Кубка Франции

13:56
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» рассказал, почему россиянин не принял участие в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем», который состоялся 6 апреля.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были монегаски — 5:4.

«С Александром все в порядке. Он совсем недавно вернулся из расположения сборной, в этом матче ему дали немного отдохнуть», — сказал Артемов «СЭ».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах французской лиги 1, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

(Сергей Федоров)

Монако — Метц

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