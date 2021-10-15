Агент Головина рассказал о восстановлении футболиста

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о процессе восстановления футболиста.

«Головин сейчас тренируется 2 раза в день по индивидуальной программе, — сказал Клюев «СЭ». — К матчу с «Лионом» он не будет готов. Про Лигу Европы ничего не могу сказать. Давайте не будем торопить события. С ним работают врачи команды, они и будут определять степень его готовности. Сроки восстановления? У врачей, наверное, есть. Но опережать события не хочется. Сейчас Саше нужно качественно восстановиться».

25-летний россиянин получил травму в матче 9-го тура лиги 1 «Монако» — «Бордо» (3:0). Такое же повреждение Головин получил за месяц до этого в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели.

В этом сезоне Головин провел 7 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.