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Агент Головина рассказал о состоянии футболиста

11:38
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

— От травмы он уже полноценно вылечился, все нормально, тренируется, — сказал Артемов «СЭ». — Саша готов играть и рвется в бой. Но тренер сам решает, когда его выпускать. Сейчас сложно сказать, в какой он форме и в каком игровом тонусе. Нико Ковач — мудрый тренер, форсировать не хочет, поэтому он и рассчитывает на январь.

(Сергей Федоров)

В сезоне-2020/21 Головин провел за «Монако» 2 матча, на его счету 1 результативная передача. В игре с «Метцем» 24-летний футболист заработал надрыв мышцы задней поверхности бедра. Изначально сообщалось, что россиянин сможет вернуться на поле в середине октября, но восстановление игрока от травмы затянулось.

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