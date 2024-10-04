Агент Головина: «Переговоры о контракте прошли очень позитивно. С руководством «Монако» хорошие отношения»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал «СЭ» продление контракта игрока с клубом.

«С руководством «Монако» хорошие отношения, переговоры прошли очень позитивно, конструктивно. Мы все остались довольны. Остается в зоне комфорта? Люди, которые так говорят, видимо, далеки от ситуации. «Монако» — ведущий европейский клуб, который борется за чемпионство Франции, участвует в Лиге чемпионов. В команде много игроков из разных сборных — серьезный клуб. Тут каждый день нужно доказывать», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта до 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после 6 туров, набрав 16 очков.