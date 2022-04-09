Агент: «У Головина все в порядке, его ничего не беспокоит. Спокойно готовится к завтрашней игре»
Агент Головина рассказал о подготовке футболиста к матчу «Монако»
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.
«У Саши все в порядке, его ничего не беспокоит. Спокойно готовится к завтрашней игре. В клубе, в команде — у него все хорошо. Все как обычно», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 31 матч за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть голевых передач.
«Монако» занимает шестое место в Лиге 1 после 30 матчей. 10 апреля монегаски на домашней арене сыграют против «Труа»
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|
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|5
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|64-28
|68
|
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|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|
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|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|
4
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|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|
5
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|30
|15
|7
|8
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|51
|
6
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|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
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|8
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|47
|
8
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|43-39
|45
|
9
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|30
|13
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|11
|39-33
|45
|
10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|
12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|
13
|Реймс
|30
|8
|12
|10
|32-32
|36
|
14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|
15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|
16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|
17
|Клермон Фут
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|
18
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|
19
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
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|
20
|Бордо
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|4
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|15
|38-70
|23
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38 тур
|8.04
|22:00
|
Лорьян – Сент-Этьен
|6 : 2
|9.04
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|9.04
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|10.04
|14:00
|
Бордо – Метц
|- : -
|10.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брест – Нант
|- : -
|10.04
|16:00
|
Монако – Труа
|- : -
|10.04
|18:05
|
Ланс – Ницца
|- : -
|10.04
|20:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|10.04
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|18
|
|
Мартен Террье
Ренн
|17
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|1
|7
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