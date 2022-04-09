Агент: «У Головина все в порядке, его ничего не беспокоит. Спокойно готовится к завтрашней игре»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«У Саши все в порядке, его ничего не беспокоит. Спокойно готовится к завтрашней игре. В клубе, в команде — у него все хорошо. Все как обычно», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 31 матч за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть голевых передач.

«Монако» занимает шестое место в Лиге 1 после 30 матчей. 10 апреля монегаски на домашней арене сыграют против «Труа»