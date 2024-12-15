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Сегодня, 19:30

Агент Головина — об отпуске игрока: «Саша всегда с удовольствием летит в Россию, домой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о планах игрока на отпуск.

«Саша не знает, сколько будет выходных. Еще идут игры, об этом даже мыслей нет. Если будет достаточно выходных — прилетит. ОН всегда с удовольствием летит в Россию, домой», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний Головин провел 18 матчей за «Монако» во всех турнирах, где сумел отличиться 2 голами и 1 результативной передачей

Александр Головин
ФК Монако
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 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 15 9 3 3 24-12 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
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