Агент Головина — об отпуске игрока: «Саша всегда с удовольствием летит в Россию, домой»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о планах игрока на отпуск.
«Саша не знает, сколько будет выходных. Еще идут игры, об этом даже мыслей нет. Если будет достаточно выходных — прилетит. ОН всегда с удовольствием летит в Россию, домой», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне 28-летний Головин провел 18 матчей за «Монако» во всех турнирах, где сумел отличиться 2 голами и 1 результативной передачей
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|15
|9
|3
|3
|24-12
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.12
|22:45
|
Тулуза – Сент-Этьен
|2 : 1
|14.12
|19:00
|
Марсель – Лилль
|1 : 1
|14.12
|21:00
|
Осер – Ланс
|2 : 2
|14.12
|23:00
|
Реймс – Монако
|0 : 0
|15.12
|17:00
|
Монпелье – Ницца
|2 : 2
|15.12
|19:00
|
Брест – Нант
|- : -
|15.12
|19:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|15.12
|19:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|15.12
|22:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3
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