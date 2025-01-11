Агент Головина: «Будем надеяться, что повреждение не очень серьезное»
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о травме игрока.
«Монако» уже обо всем объявил. Повреждение есть. Насколько серьезное? Посмотрим, будем надеяться, что не очень серьезное. Но потребуется определенное время, — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».
В нынешнем сезоне Головин провел 20 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
Источник: Спорт День за Днем
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|10
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|10.01
|21:00
|
Нант – Монако
|2 : 2
|10.01
|23:05
|
Осер – Лилль
|0 : 0
|11.01
|19:00
|
Брест – Лион
|- : -
|11.01
|21:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ренн – Марсель
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|12.01
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Гавр – Ланс
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|12.01
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ПСЖ – Сент-Этьен
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ПСЖ
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