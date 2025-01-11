Агент Головина: «Будем надеяться, что повреждение не очень серьезное»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о травме игрока.

«Монако» уже обо всем объявил. Повреждение есть. Насколько серьезное? Посмотрим, будем надеяться, что не очень серьезное. Но потребуется определенное время, — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне Головин провел 20 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.