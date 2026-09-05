Агент Головина: «Сашей интересуются не только в России. Он играет лидерскую роль в «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Головина призывают остаться в «Монако»? Не понимаю призывов. У нас и так контракт с «Монако» до 2029 года. Сашу все время куда-то отправляют, но вы же видите, что он играет в «Монако». Им интересуются в России? Не только в России. Этот интерес стабилен и есть всегда. Но он вновь начал сезон в «Монако». Шансы на трофей? Саша — максималист, не любит проигрывать никогда. Он всегда настроен только на положительный результат. Сейчас в команду пришел новый, очень квалифицированный тренер. Поэтому команда обновляется, а Саша играет в ней лидерскую роль. На него возложено много функций», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее сообщалось, что 30-летним полузащитником интересуются «Спартак» и «Зенит».

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В этом сезоне он провел 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.