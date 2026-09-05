Агент Головина — об игре «ПСЖ» — «Монако»: «Саша провел очень сильный матч»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре футболиста в матче 3-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (2:1).
«Саша провел очень сильный матч, много работал на команду. За счет своих индивидуальных действий поучаствовал в первом голе команды и отдал голевой пас на второй», — сказал Клюев «СЭ».
«Монако» с тремя победами и 9 очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «ПСЖ» набрал 2 очка в трех турах и находится на 12-м месте с 2 баллами.
Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В этом сезоне он провел 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|3
|0
|0
|5-1
|9
|
2
|Париж
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Лион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Лилль
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Ренн
|3
|2
|1
|0
|7-5
|7
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|8-7
|6
|
7
|Брест
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|
8
|Лорьян
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
9
|Труа
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ланс
|3
|1
|0
|2
|6-5
|3
|
11
|Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-5
|3
|
12
|Анже
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|ПСЖ
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
14
|Ле Ман
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
16
|Гавр
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
17
|Тулуза
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Осер
|3
|0
|0
|3
|4-11
|0
|11.09
|21:45
|Ренн – Марсель
|- : -
|12.09
|18:15
|Страсбур – Монако
|- : -
|12.09
|21:45
|Осер – Ницца
|- : -
|12.09
|21:45
|Гавр – Анже
|- : -
|12.09
|21:45
|Лорьян – Тулуза
|- : -
|12.09
|21:45
|Париж – Лион
|- : -
|13.09
|16:00
|Лилль – Труа
|- : -
|13.09
|18:15
|Ле Ман – Ланс
|- : -
|13.09
|21:45
|Брест – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|П
|
|
Александр Головин
Монако
|2
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|
|
Себастиан Нанаси
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|2
|1
|0