Агент Головина — об игре «ПСЖ» — «Монако»: «Саша провел очень сильный матч»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре футболиста в матче 3-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (2:1).

«Саша провел очень сильный матч, много работал на команду. За счет своих индивидуальных действий поучаствовал в первом голе команды и отдал голевой пас на второй», — сказал Клюев «СЭ».

«Монако» с тремя победами и 9 очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «ПСЖ» набрал 2 очка в трех турах и находится на 12-м месте с 2 баллами.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В этом сезоне он провел 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.