Агент Головина оценил игру россиянина в матче Кубка Франции

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил игру футболиста в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Родеза» (2:2, по пен. 4:5).

«Монако» играл вторым составом. Саша вышел на 61-й минуте вместе с другими основными игроками. И вышел как всегда активно, брал игру на себя, обострял и исполнял много стандартов как всегда. А серия пенальти — это всегда лотерея», — сказал Клюев «СЭ».

Головин начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 61-й минуте встречи. Он исполнял пятый пенальти своей команды в послематчевой серии, но не смог реализовать свой удар, который мог принести «Монако» победу.