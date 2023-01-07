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Сегодня, 22:27

Агент Головина оценил игру россиянина в матче Кубка Франции

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил игру футболиста в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Родеза» (2:2, по пен. 4:5).

«Монако» играл вторым составом. Саша вышел на 61-й минуте вместе с другими основными игроками. И вышел как всегда активно, брал игру на себя, обострял и исполнял много стандартов как всегда. А серия пенальти — это всегда лотерея», — сказал Клюев «СЭ».

Головин начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 61-й минуте встречи. Он исполнял пятый пенальти своей команды в послематчевой серии, но не смог реализовать свой удар, который мог принести «Монако» победу.

 
&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Родез&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2, пенальти 4:5. Александр Головин. Кубковая драма Головина: смазал ключевой пенальти, а «Монако» проиграл аутсайдеру второго дивизиона

 

Александр Головин
ФК Монако
4
2
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«Ницца» проиграла команде «Ле Пюи Фут» в 1/32 финала Кубка Франции
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 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
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 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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 - : -
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