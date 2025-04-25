Агент Головина назвал бредом информацию о желании полузащитника покинуть «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о намерении игрока покинуть клуб из-за усталости.

«Это полный бред. У Саши даже мыслей таких нет. Пусть тщательнее проверяют свои источники», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт хавбека с «Монако» действует до лета 2029 года. Головин играет за французский клуб с лета 2018-го, куда он перешел из ЦСКА.

В этом сезоне россиянин забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах. Всего за «Монако» на его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач.