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19 июня 2025, 15:50

Агент Головина: «Александр полностью здоров и будет работать в общей группе на сборах «Монако»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста перед началом летнего сбора команды.

«Александр должен прибыть в расположение «Монако» 28 июня, когда у команды начнется летний сбор. Он полностью здоров и будет работать в общей группе команды», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2024/25 29-летний россиянин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

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Александр Головин
ФК Монако
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
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