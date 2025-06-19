Агент Головина: «Александр полностью здоров и будет работать в общей группе на сборах «Монако»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста перед началом летнего сбора команды.
«Александр должен прибыть в расположение «Монако» 28 июня, когда у команды начнется летний сбор. Он полностью здоров и будет работать в общей группе команды», — сказал Клюев «СЭ».
Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2024/25 29-летний россиянин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.
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|Лилль
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4
|Лион
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5
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6
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9
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10
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11
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12
|Брест
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13
|Анже
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|0
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|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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