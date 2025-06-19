Агент Головина: «Александр полностью здоров и будет работать в общей группе на сборах «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста перед началом летнего сбора команды.

«Александр должен прибыть в расположение «Монако» 28 июня, когда у команды начнется летний сбор. Он полностью здоров и будет работать в общей группе команды», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2024/25 29-летний россиянин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.