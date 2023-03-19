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19 марта, 17:18

Агент Головина: «Искать какие-то заговоры — бессмысленно. Для Александра всегда честь выступать за сборную России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин
Александр Головин.
Фото AFP

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии игрока.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings.ru назвал странным совпадением повреждения Головина и другого легионера сборной России Алексея Миранчука из «Торино» накануне товарищеского матча против команды Ирана (23 марта.)

«Дмитрий Губерниев, безусловно, большой специалист в футболе. Тонко в нем разбирается. Сложно сказать, что у него творится в голове. Да и нет желания этим заниматься. Могу только сказать, что у Саши действительно травма, из-за которой он пропускает сегодняшнюю игру чемпионата Франции с «Аяччо». Он даже не полетел с командой на игру. Приступить к тренировкам в общей группе он сможет не ранее чем через неделю», — сказал Клюев «СЭ».

Как сообщила пресс-служба «Монако», 26-летний Головин не был включен в заявку на игру чемпионата Франции с «Аяччо» (2:0) из-за дискомфорта в правой приводящей мышце бедра.

«Его отсутствие в сборной согласовано с главным тренером и медицинским штабом. Вчера Саша разговаривал по телефону с Валерием Карпиным, они постоянно на связи. Все необходимые документы и медицинские заключения «Монако» отправил врачам сборной России. Искать какие-то заговоры бессмысленно, потому что для Александра Головина является огромной честью выступать за сборную России. Он всегда с удовольствием едет в команду, будь то товарищеская, официальная игра или тренировочный сбор», — подчеркнул Клюев.

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Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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«Монако» без Головина победил «Аяччо»

«Монпелье» обыграл «Клермон» в матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
3
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
6
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
12
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
13
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
19
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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38 тур
17.03 23:00
Лион – Нант
 1 : 1
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
 0 : 2
18.03 23:00
Ланс – Анже
 3 : 0
19.03 15:00
Аяччо – Монако
 0 : 2
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 2 : 1
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 1 : 1
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 2 : 0
19.03 17:00
Труа – Брест
 2 : 2
19.03 19:05
ПСЖ – Ренн
 0 : 2
19.03 22:45
Реймс – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
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