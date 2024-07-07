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Агент Головина отреагировал на появление Александра на поле с капитанской повязкой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал «СЭ» появление игрока на поле в матче против «Серветта» с капитанской повязкой.

«Саша — один из лидеров команды. Есть еще ведущие футболисты, которые сейчас играют на Евро и Кубке Америки. Саше тренерский штаб доверил вывести команду с капитанской повязкой. Как будет дальше, наверное, решат в команде. Мы обсудили с ним этот матч. Конечно, ему приятно, что его так ценят в клубе: партнеры по команде, руководство, тренерский штаб. Он понимает ответственность, которая на него возлагается», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 28-летний Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Александр Головин
ФК Монако
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