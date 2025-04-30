Футбол
30 апреля, 14:01

Агент Головина — о «Зените»: «Александр сосредоточен на выступлении за «Монако»

Микеле Антонов
Корреспондент

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе в «Зенит».

Ранее Головин сообщал в интервью «Чемпионату» об обращении «Зенита».

— Недавно Головин рассказывал об интересе «Зенита». Можете рассказать, как это было?

— В принципе я уже это комментировал. Александр сосредоточен на выступлении за футбольный клуб «Монако».

— Исключает ли он в будущем такой вариант, учитывая прошлое в ЦСКА?

— В будущем позвоните и зададите вопрос, а я вам отвечу.

Контракт россиянина с «Монако» действует до лета 2029 года. Головин играет за французский клуб с лета 2018, куда он перешел из ЦСКА.

В этом сезоне россиянин забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах. Всего за «Монако» на его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач.

Александр Головин
ФК Зенит
ФК Монако
  • zg

    А зачем Зениту Головин?Денег отвалят до куа,зарплата то же самое(понятно,они их не считают),а потом он не найдет общий язык с бразилами и усё!)))

    30.04.2025

  • МАО

    нафига нам это дно ? Он из 12 месяцев в сезоне лечится 13

    30.04.2025

