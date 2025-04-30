Агент Головина — о «Зените»: «Александр сосредоточен на выступлении за «Монако»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе в «Зенит».

Ранее Головин сообщал в интервью «Чемпионату» об обращении «Зенита».

— Недавно Головин рассказывал об интересе «Зенита». Можете рассказать, как это было?

— В принципе я уже это комментировал. Александр сосредоточен на выступлении за футбольный клуб «Монако».

— Исключает ли он в будущем такой вариант, учитывая прошлое в ЦСКА?

— В будущем позвоните и зададите вопрос, а я вам отвечу.

Контракт россиянина с «Монако» действует до лета 2029 года. Головин играет за французский клуб с лета 2018, куда он перешел из ЦСКА.

В этом сезоне россиянин забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах. Всего за «Монако» на его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач.