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Агент Джонатана Дэвида заявил, что это последний сезон игрока в «Лилле»

13:30
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Агент нападающего Джонатана Дэвида поделился мнением о будущем футболиста в «Лилле».

«Мы хотим закончить сезон в «Лилле», но это будет его последний сезон там по нескольким причинам, — цитирует агента RMC Sport. — Я думаю, что АПЛ — хороший вариант для него, а Дэвиду очень нравится Испания. Эти две лиги являются для него приоритетными, но мы ничего не исключаем. Это нормально, что большие клубы заинтересованы в лучшем бомбардире лиги 1, но я могу сказать, что на сегодняшний день официального предложения нет».

По информации источника, на 21-летнего футболиста претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль».

Контракт Дэвида с французским клубом действует до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 канадский футболист сыграл 18 матчей в чемпионате Франции и забил 11 голов. На данный момент он лучший бомбардир лиги.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-c-est-la-derniere-saison-de-jonathan-david-a-lille-annonce-son-agent_AV-202112220156.html

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Анна Горшкова все материалы автора

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