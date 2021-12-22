Агент Джонатана Дэвида заявил, что это последний сезон игрока в «Лилле»

Агент нападающего Джонатана Дэвида поделился мнением о будущем футболиста в «Лилле».

«Мы хотим закончить сезон в «Лилле», но это будет его последний сезон там по нескольким причинам, — цитирует агента RMC Sport. — Я думаю, что АПЛ — хороший вариант для него, а Дэвиду очень нравится Испания. Эти две лиги являются для него приоритетными, но мы ничего не исключаем. Это нормально, что большие клубы заинтересованы в лучшем бомбардире лиги 1, но я могу сказать, что на сегодняшний день официального предложения нет».

По информации источника, на 21-летнего футболиста претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль».

Контракт Дэвида с французским клубом действует до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 канадский футболист сыграл 18 матчей в чемпионате Франции и забил 11 голов. На данный момент он лучший бомбардир лиги.