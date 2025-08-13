Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

13 августа, 03:38

Агент Райола: «ПСЖ» не проявляет к Доннарумме никакого уважения»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

Агент голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола прокомментировал решение итальянца уйти из парижского клуба.

«Мы в шоке от «ПСЖ». Клуб не проявляет к нам никакого уважения после четырех лет совместной работы. Мы также обсудим ситуацию с нашей юридической службой. Джиджио даже был готов снизить зарплату, но «ПСЖ» снова изменил условия», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Райолы.

Джанлуиджи присоединился к «ПСЖ» в 2021 году. С тех пор он сыграл за парижан 161 матч и выиграл десять трофеев, включая четыре чемпионства во Франции и Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.

26-летний итальянский голкипер не попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». По информации журналиста Фабрицио Романо, данное решение принял главный тренер парижан Луис Энрике. 12 августа Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ».

Джанлуиджи Доннарумма.Шок: Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». И между строк раскритиковал Луиса Энрике на прощание
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Трамп назвал армию США самой сильной в мире
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Беженец рассказал о разнице в отношении к жителям Красноармейска между ВС РФ и ВСУ
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Нейробиологи обнаружили способные замедлять старение организма иммунное клетки
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Горын

    К нему и в Милане не проявляли уважения, когда он клуб на бабки разводил.

    13.08.2025

  • Poligraff

    ПСЖ платит ему 10-12 млн. в год, но делает это без уважения))

    13.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Энцо продолжает дело отца. Посмотрим достигнет ли он высот Мино Райолы. А Рума сам хорош. Слишком жадный до бабок. И пусть проваливает.

    13.08.2025

    • L'Equipe: Сафонов может уйти из «ПСЖ» только при двух условиях

    Луис Энрике назван лучшим тренером Европы по версии ESPN
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости