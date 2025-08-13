Агент Райола: «ПСЖ» не проявляет к Доннарумме никакого уважения»

Агент голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола прокомментировал решение итальянца уйти из парижского клуба.

«Мы в шоке от «ПСЖ». Клуб не проявляет к нам никакого уважения после четырех лет совместной работы. Мы также обсудим ситуацию с нашей юридической службой. Джиджио даже был готов снизить зарплату, но «ПСЖ» снова изменил условия», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Райолы.

Джанлуиджи присоединился к «ПСЖ» в 2021 году. С тех пор он сыграл за парижан 161 матч и выиграл десять трофеев, включая четыре чемпионства во Франции и Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.

26-летний итальянский голкипер не попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма». По информации журналиста Фабрицио Романо, данное решение принял главный тренер парижан Луис Энрике. 12 августа Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ».