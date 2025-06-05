Агент Доннаруммы не исключил возвращения вратаря в «Милан»
Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос о том, возможно ли возвращение футболиста в «Милан».
Голкипер выступает за парижан с лета 2021 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Прошлым летом к «ПСЖ» также присоединился российский голкипер Матвей Сафонов.
«Почему бы и нет? Мы перевели Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», а затем обратно. Нет ничего невозможного, так что это тоже возможно. Даже если «Милан» не в лучшем состоянии, это клуб, который нужно уважать, и Джиджо всегда будет ему благодарен. Они оберегали и воспитывали его. Джиджо всегда будет испытывать привязанность и благодарность россонери», — заявил Райола.
Доннарумма выступал за основную команду «Милана» с 2015 по 2021 год. Вместе с красно-черными он стал обладателем Суперкубка Италии-2016.
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7
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13
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14
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
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18
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