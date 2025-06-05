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5 июня 2025, 16:32

Агент Доннаруммы не исключил возвращения вратаря в «Милан»

Алина Савинова

Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос о том, возможно ли возвращение футболиста в «Милан».

Голкипер выступает за парижан с лета 2021 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Прошлым летом к «ПСЖ» также присоединился российский голкипер Матвей Сафонов.

«Почему бы и нет? Мы перевели Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», а затем обратно. Нет ничего невозможного, так что это тоже возможно. Даже если «Милан» не в лучшем состоянии, это клуб, который нужно уважать, и Джиджо всегда будет ему благодарен. Они оберегали и воспитывали его. Джиджо всегда будет испытывать привязанность и благодарность россонери», — заявил Райола.

Доннарумма выступал за основную команду «Милана» с 2015 по 2021 год. Вместе с красно-черными он стал обладателем Суперкубка Италии-2016.

Источник: tribalfootball.com
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Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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11
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