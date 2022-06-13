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Агент Лахтер: «Монако» отказал «Ньюкаслу» продать Головина за 40 миллионов? Это полный бред"

Агент Деннис Лахтер оценил потенциальный трансфер Александра Головина из «Монако»
Иван Шитик
Корреспондент
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Известный футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал информацию о том, что «Монако» отказался продавать полузащитника Александра Головина за 40 миллионов евро.

«Головин постоянно уезжает то в «Ювентус», то в «Манчестер Юнайтед». Когда из «Монако» кого-то хотят купить, то покупают, как «Реал» взял Тчуамени за 80 миллионов. А Головина все время все хотят, но никак никто не возьмет.

«Монако» отказал «Ньюкаслу» продать Головина за 40 миллионов? Это полный бред. Почему-то такое пишут только в России, но в Европе футболиста по фамилии Головин никто не знает, во Франции его не особо воспринимают. Я давал инсайдерскую информацию — по итогам прошлого сезона он занял 14-е место в команде. А нам рассказывают, что он тащит, забивает и отдает. Ну раз в год палка и стреляет. Надо сравнить его с теми, кто действительно из себя что-то представляет, а не с теми, кто сидит на банке.

В «Монако» очень много игроков, которых после двух сезонов продают за большие деньги, а Головин играет четвертый сезон и никак не уедет. Есть информация для российского болельщика, а есть информация европейского футбола, где цена на наших — копейки», — сообщил Лахтер Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Контракт 26-летнего Головина с «Монако» действует еще два года. Сейчас Transfermarkt оценивает российского игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-lakhter-monako-otkazalsya-prodavat-golovina-za-40-mln-polnyy-bred-ego-v-evrope-nikto-ne-znaet-1288808/
Александр Головин
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