Агент: Буффон не собирается завершать карьеру

Агент голкипера Джанлуиджи Буффона ​Сильвано Мартина заявил, что игрок не планирует завершать карьеру. Ранее сообщалось, что 41-летний итальянец покидает "ПСЖ".

– Джиджи не прекратит играть, он не намерен уходить на пенсию, – приводит Football Italia слова Мартины. – Сегодня он встретился с руководством "ПСЖ", и мы решили, что его уход – лучшее решение. Теперь мой клиент попросил два дня, чтобы расслабиться и подумать со своей семьей о том, что будет в будущем. После того, как я объявил о его уходе, меня засыпали телефонными звонками, но он еще не принял решения. Приятно получать такой интерес.

Вратарь перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в прошлом году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 24 матча, девять раз сохранив ворота в неприкосновенности. В составе красно-синих он стал чемпионом Франции.

Буффон рассказал, что "ПСЖ" предложил ему продлить контракт. Но он отказался

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