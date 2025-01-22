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Агент Барбоза считает, что Головин еще может попасть в европейский топ-клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Головин — игрок высокого уровня. Он очень хорошо и стабильно играет во Франции. Естественно, у него есть шанс перейти в другой клуб. Главное — желание самого игрока. Я не располагаю информацией, но, думаю, летом у него будут интересные предложения.

Если Головин продолжит играть так, как он умеет, то точно сможет перейти в большую команду. Он способен играть в топ-чемпионатах и топ-клубах, готов к этому. В «Монако» Головин показал блестящий результат — если он считает, что его цикл завершен, нужно делать следующий шаг», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Головин забил 2 мяча и отдал голевую передачу в 21 матче во всех турнирах за «Монако». Контракт 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
ФК Монако
Паулу Барбоза
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