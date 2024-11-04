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Агент Барбоза: «Доннарумма может потерять мотивацию в «ПСЖ», не понимая, за что его убрали из состава»

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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:0).

Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл на ноль, отбив два удара. Эта игра стала для россиянина первой за месяц — до этого пять матчей в составе «ПСЖ» провел голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который остался в запасе на игру с «Лансом».

«Сафонов — хороший, одаренный вратарь. Это был по большому первый его шанс зацепиться за стартовый состав, и он хорошо использовал этот момент. Показал, что готов играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие выводы сделает Энрике и Доннарумма. Ситуации бывают разные. Вратарь в таком положении, как Доннарумма, может как начать усерднее тренироваться, доказывать, так и потерять мотивацию, не понимая, за что его убрали из состава. Это чисто психологический момент. Интересно, как на это отреагирует итальянец», — приводит слова Барбоза «ВсеПроСпорт».

Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в июне 2024 года. 25-летний россиянин провел за парижан 4 матча во всех турнирах, пропустил 2 гола и 2 раза отыграл на ноль.

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции с 26 очками, «Ланс» с 14 очками располагается на 7?й строчке.

Источник: ВсеПроСпорт
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Марсель 10 6 2 2 23-12 20
3
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
4
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
7
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
8
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
9
 Страсбур 10 3 4 3 19-19 13
10
 Осер 10 4 1 5 17-18 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 10 2 4 4 12-14 10
15
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
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1.11 21:00
Монако – Анже
 0 : 1
1.11 23:00
Лилль – Лион
 1 : 1
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 1 : 0
2.11 21:00
Брест – Ницца
 0 : 1
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 0
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 1 : 0
3.11 19:00
Осер – Ренн
 4 : 0
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
 1 : 0
3.11 22:45
Нант – Марсель
 1 : 2
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 7
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

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 6 1 2
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