Агент Головина: «Этот гол мы долго ждали с Сашей. Приятно забить участнику ЛЧ»

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, отметил важность гола россиянина в матче с «Брестом».

Встреча 12-го тура чемпионата Франции состоялась в пятницу, 22 ноября, и завершилась победой «Монако» (3:2). Головин отметился голом, забив впервые с февраля.

«Этот гол долго ждали и мы с Сашей, и болельщики. Очень приятно было отличиться в столь тяжелом матче. «Брест» — хорошая команда, участник Лиги чемпионов. Забитый мяч был важен с психологической точки зрения. Самочувствие у Александра хорошее. Прошедшая пауза пошла на пользу, надо было подлечить застарелые повреждения. Сейчас все уже в порядке. Прошедший матч и гол показали, что Александр в хорошей форме», — приводит слова Клюева «ВсеПроСпорт».