Агент Головина опроверг информацию, что игрок общался с российскими клубами: «Информация L'Equipe — это полностью фейк»
Агент Головина опроверг информацию, что игрок общался с российскими клубами этим летом
Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию, что 29-летний россиянин отказал этим летом всем российским клубам.
23 июля L'Equipe сообщил, что Головин отказал командам из России и останется в «Монако».
«Информация L'Equipe — это полностью фейк. Источник у них из окружения игрока — это просто смешно. Они во второй раз дают информацию о будущем Головина, и во второй раз она ложная. Не солидно для такого издания выпускать подобного рода информацию. Не надо верить этому», — сказал Клюев «СЭ».
В сезоне-2024/25 на счету Головина 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
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|0
|0
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|0
|0-0
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|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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