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23 июля 2025, 16:36

Агент Головина опроверг информацию, что игрок общался с российскими клубами: «Информация L'Equipe — это полностью фейк»

Агент Головина опроверг информацию, что игрок общался с российскими клубами этим летом
Константин Белов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию, что 29-летний россиянин отказал этим летом всем российским клубам.

23 июля L'Equipe сообщил, что Головин отказал командам из России и останется в «Монако».

«Информация L'Equipe — это полностью фейк. Источник у них из окружения игрока — это просто смешно. Они во второй раз дают информацию о будущем Головина, и во второй раз она ложная. Не солидно для такого издания выпускать подобного рода информацию. Не надо верить этому», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2024/25 на счету Головина 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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Александр Головин
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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