Агент Головина опроверг информацию, что игрок общался с российскими клубами: «Информация L'Equipe — это полностью фейк»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию, что 29-летний россиянин отказал этим летом всем российским клубам.

23 июля L'Equipe сообщил, что Головин отказал командам из России и останется в «Монако».

«Информация L'Equipe — это полностью фейк. Источник у них из окружения игрока — это просто смешно. Они во второй раз дают информацию о будущем Головина, и во второй раз она ложная. Не солидно для такого издания выпускать подобного рода информацию. Не надо верить этому», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2024/25 на счету Головина 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.