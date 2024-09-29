Агент Головина: «Саша — один из лидеров команды. И он понимает свою роль»
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина оценил прогресс футболиста.
«Саша — один из лидеров команды. И он понимает свою роль, как в коллективе, так и на поле. На него возложена такая роль и он проявляет лидерские качества на футбольном поле. Капитанская повязка — вопрос времени? Приятно, что Саше доверяет коллектив и руководство. Но для него всегда самым главным была командная игра, результат. Сейчас для него важно, чтобы команда удачно играла в чемпионате и Лиге Чемпионов», — сказал Клюев «СЭ».
Головин выступает за монегасков с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
4
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
5
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
6
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
7
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
8
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
10
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
11
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|3 : 0
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|3 : 1
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|0 : 0
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|0 : 3
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|5
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|5
|1
|0