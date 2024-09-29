Агент Головина: «Саша — один из лидеров команды. И он понимает свою роль»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина оценил прогресс футболиста.

«Саша — один из лидеров команды. И он понимает свою роль, как в коллективе, так и на поле. На него возложена такая роль и он проявляет лидерские качества на футбольном поле. Капитанская повязка — вопрос времени? Приятно, что Саше доверяет коллектив и руководство. Но для него всегда самым главным была командная игра, результат. Сейчас для него важно, чтобы команда удачно играла в чемпионате и Лиге Чемпионов», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.