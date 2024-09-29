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Сегодня, 18:00

Агент Головина: «Саша — один из лидеров команды. И он понимает свою роль»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина оценил прогресс футболиста.

«Саша — один из лидеров команды. И он понимает свою роль, как в коллективе, так и на поле. На него возложена такая роль и он проявляет лидерские качества на футбольном поле. Капитанская повязка — вопрос времени? Приятно, что Саше доверяет коллектив и руководство. Но для него всегда самым главным была командная игра, результат. Сейчас для него важно, чтобы команда удачно играла в чемпионате и Лиге Чемпионов», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Александр Головин
ФК Монако
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1
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
4
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
5
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
6
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
7
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
8
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
9
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
10
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
11
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
12
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
 Сент-Этьен 5 1 0 4 1-15 3
18
 Анже 5 0 2 3 3-9 2
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Осер – Брест
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27.09 22:00
ПСЖ – Ренн
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28.09 20:00
Гавр – Лилль
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