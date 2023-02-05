Агент Головина поделился мнением об игре россиянина в матче против «Клермона»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре россиянина в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (2:0).

«Успешное выступление Александра в этом сезоне? Он всегда считался достаточно стабильным игроком, начиная с игры за ЦСКА и сборную России. Он уже пять лет в «Монако» демонстрирует достаточно стабильный уровень. Сейчас он в хорошей форме. Александр хорошо поработал на сборах. Это видят и в клубе, и болельщики», — сказал Клюев «СЭ».

Монегаски идут на серии из 7 матчей без поражений в чемпионате Франции (5 побед и 2 ничьих).

«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 30 очками — на 10-й строчке.