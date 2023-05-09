AFP: Месси летом перейдет в «Аль-Хиляль»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси перейдет в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно, сообщает AFP.

По информации издания, переход форварда — «решенный вопрос», аргентинец подпишет «огромный» контракт.

Вчера стало известно, что Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.