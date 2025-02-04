Отец Кузяева о турнирном положении «Гавра»: «Далер настроен оптимистично»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре 30-летнего футболиста в этом сезоне.

«Далер хочет как можно скорее вернуться на поле после травмы. Он хочет помочь команде, Далер настроен оптимистично. У «Гавра» есть еще шансы побороться за выживание чемпионате Франции», — сказал Адьям «СЭ».

«Гавр» после 20-го тура занимает последнее, восемнадцатое место, в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 14 очков.