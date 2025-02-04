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Сегодня, 18:37

Отец Кузяева о турнирном положении «Гавра»: «Далер настроен оптимистично»

Константин Белов
Корреспондент
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре 30-летнего футболиста в этом сезоне.

«Далер хочет как можно скорее вернуться на поле после травмы. Он хочет помочь команде, Далер настроен оптимистично. У «Гавра» есть еще шансы побороться за выживание чемпионате Франции», — сказал Адьям «СЭ».

«Гавр» после 20-го тура занимает последнее, восемнадцатое место, в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 14 очков.

Далер Кузяев
ФК Гавр
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Отец Кузяева заявил, что игрок продолжает восстанавливаться от травмы: «Далер хочет скорее вернуться на поле»
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 5 0 54-19 50
2
 Марсель 20 12 4 4 43-25 40
3
 Монако 20 11 4 5 36-24 37
4
 Лилль 20 9 8 3 33-20 35
5
 Ницца 20 9 7 4 39-26 34
6
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
7
 Лион 20 8 6 6 32-26 30
8
 Брест 20 9 1 10 31-36 28
9
 Страсбур 20 7 6 7 33-32 27
10
 Тулуза 20 7 5 8 21-22 26
11
 Осер 20 6 5 9 27-33 23
12
 Анже 20 6 5 9 22-29 23
13
 Реймс 20 5 7 8 26-29 22
14
 Нант 20 4 9 7 24-30 21
15
 Ренн 20 6 2 12 27-30 20
16
 Сент-Этьен 20 5 3 12 19-43 18
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 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
18
 Гавр 20 4 2 14 15-39 14
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