Адвокаты Неймара заявили о непричастности бразильца к масштабной вечеринке

Адвокаты нападающего «ПСЖ» Неймара заявили, что футболист не имеет отношения к большой вечеринке в его доме в Бразилии.

Ранее издание UOL заявило, что на праздновании ожидается 500 человек. Позже агентство Fabrica сообщило, что в мероприятии будет присутствовать 150 человек и оно будет проводится с соблюдением санитарных норм.

Городские власти отмечают, что им ничего о вечеринке неизвестно.

«Это мероприятие агентства Fabrica. Неймар не имеет к нему никакого отношения», — цитирует FP адвокатов футболиста.

?Ранее сообщалось, что мероприятие футболиста началось 25 декабря и продлится до конца следующей недели. Неймар якобы запретил гостям пользоваться мобильными телефонами, чтобы фото и видео с вечеринки не попали в сеть и не вызвали недовольство людей в период пандемии коронавируса.

28-летний бразилец арендовал дом для музыкальных групп, а также создал акустическую защиту, чтобы не беспокоить соседей и не привлекать внимания.

В этом сезоне форвард провел 12 матчей за ПСЖ, забив 9 голов и 5 ассистов.