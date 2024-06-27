Адвокат экс-супруги Сафонова: «У «ПСЖ» нет позиции относительно дела об алиментах. Наши запросы игнорируются»
Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с парижским клубом.
«У «ПСЖ» нет позиции относительно этого дела. Наши запросы игнорируются. Общение с генсекретарем? По сути, он просто исчез», — сказал Шилов «СЭ».
6 июня появилась информация о том, что Сафонову из-за задолженности запрещен выезд из России, что может помешать его переходу в «ПСЖ». Несмотря на это, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним футболистом на пять лет.
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17
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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