Адвокат экс-супруги Сафонова: «У «ПСЖ» нет позиции относительно дела об алиментах. Наши запросы игнорируются»

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с парижским клубом.

«У «ПСЖ» нет позиции относительно этого дела. Наши запросы игнорируются. Общение с генсекретарем? По сути, он просто исчез», — сказал Шилов «СЭ».

6 июня появилась информация о том, что Сафонову из-за задолженности запрещен выезд из России, что может помешать его переходу в «ПСЖ». Несмотря на это, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним футболистом на пять лет.