Адиль Рами: «Я готов играть и во Франции, и за рубежом»

Французский защитник Адиль Рами пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее «Марсель» разорвал контракт с 33-летним игроком.

— Я сохраняю оптимизм, остаюсь верным своему девизу: «Улыбайся и работай», — цитирует RMC Рами. — Я свободен и решителен. Не закрываю двери ни перед какими возможностями. Для меня главное — футбол. Очень хочу найти новую команду. Скучаю по футболу. У моих агентов много предложений. Я общаюсь с президентами клубов. Готов играть и во Франции, и за рубежом.