Ади Хюттер может покинуть «Монако» в конце сезона
«Монако» может отправить в отставку главного тренера Ади Хюттера, сообщает Foot Mercato. Руководство клуба рассматривает вариант смены специалиста.
«Монако» после 32 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков.
За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
55-летний австриец возглавил команду в июле 2023 года. Под его руководством команда провела 82 матча: 44 победы, 16 ничьих и 22 поражения.
