Хюттер: «Извиняюсь перед Доннаруммой, но в футболе такое случается»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции.

«Прежде всего, зрители увидели большой матч, очень напряженный, две команды играли в атаку. «Монако» действовал очень хорошо и очень мужественно во втором тайме вышел вперед. Но «ПСЖ» отыгрался слишком быстро — нам нужно лучше защищаться на стандартах. Очень разочарован, но не могу винить игроков за то, что они показали на поле.

Решилась ли судьба чемпионской гонки? Просто поздравляю «ПСЖ» с победой в этом матче. Я не знаю, умерла ли интрига. Меня волнует только своя команда. Мы отстаем от «ПСЖ» на десять очков, но у нас есть свои цели. Мы должны оставаться скромными, но при этом амбициозными. Травма Доннаруммы? Я был слишком далеко. Извиняюсь перед ним, но в футболе такое случается, со стороны Уилфрида Синго не было намерения нанести травму, он хотел перепрыгнуть его сверху. Уилфреду также было трудно после случившегося. В футболе такое случается», — цитирует L'Equipe Хюттера.

«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.