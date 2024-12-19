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Хюттер: «Извиняюсь перед Доннаруммой, но в футболе такое случается»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ади Хюттер.
Фото Reuters

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции.

«Прежде всего, зрители увидели большой матч, очень напряженный, две команды играли в атаку. «Монако» действовал очень хорошо и очень мужественно во втором тайме вышел вперед. Но «ПСЖ» отыгрался слишком быстро — нам нужно лучше защищаться на стандартах. Очень разочарован, но не могу винить игроков за то, что они показали на поле.

Решилась ли судьба чемпионской гонки? Просто поздравляю «ПСЖ» с победой в этом матче. Я не знаю, умерла ли интрига. Меня волнует только своя команда. Мы отстаем от «ПСЖ» на десять очков, но у нас есть свои цели. Мы должны оставаться скромными, но при этом амбициозными. Травма Доннаруммы? Я был слишком далеко. Извиняюсь перед ним, но в футболе такое случается, со стороны Уилфрида Синго не было намерения нанести травму, он хотел перепрыгнуть его сверху. Уилфреду также было трудно после случившегося. В футболе такое случается», — цитирует L'Equipe Хюттера.

«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.

Уилфрид Синго влетел в&nbsp;Джанлуиджи Доннарумму. Матч-шедевр «Монако» и «ПСЖ»: Доннарумме разорвали лицо, Сафонов сыграл против Головина — и победил
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
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Марсель – Гавр
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Брэдли Барколя

ПСЖ

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П
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Жоау Невеш

ПСЖ

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Ашраф Хакими

ПСЖ

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Ренн

 5
И К Ж
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Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

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 11 1 3
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Сент-Этьен

 12 1 3
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