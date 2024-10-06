Хюттер: «Монако» показал два разных тайма в матче с «Ренном»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Ренном» в матче 7-го тура чемпионата Франции.

«Прежде всего, я очень горжусь своей командой. Если говорить о матче, то мы видели два разных тайма в исполнении «Монако», у нас была большая интенсивность в первом тайме, как и у «Ренна». Во второй половине у нас возникли некоторые трудности, поскольку с течением времени «Ренн» становился все сильнее и сильнее.

Нам придется подождать и посмотреть, что произойдет завтра, но на данный момент мы находимся на вершине турнирной таблицы. Мы довольны тем, что делаем, ведь если посмотреть на прошлый сезон и особенно на финальный отрезок, то мы потерпели всего одно поражение в 20 матчах (от «Лиона» – 2:3). Мы показываем определенную стабильность в наших матчах, и поэтому я очень доволен нашей молодой командой. Но это только начало сезона!» – цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

«Монако» с 19 очками занимает 1-е место в лиге 1, но у «ПСЖ» еще один матч в запасе. «Ренн» с 7 очками располагается на 10-й строчке.