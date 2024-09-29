Хюттер: «Не хотели сыграть в такой день вничью»
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Монпелье» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
«Таков футбол! Мы не хотели сыграть в такой день вничью (день 100-летия клуба), потому что это было бы разочарованием. Но в последний момент мы забили на 8-й добавленной минуте благодаря Ламину Камара. Эмоции были очень сильные, все хотели этой победы, и мы очень рады, что одержали ее сегодня вечером. Красная карточка, конечно, помогла, но как тренер всегда нужно верить в своих игроков до конца, даже когда болельщики думали, что все кончено», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.
«Монако» с 16 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «ПСЖ» по дополнительным показателям. «Монпелье» идет на 16-й строчке — 4 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
4
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
5
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
6
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
7
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
8
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
10
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
11
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
13
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|3 : 0
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|3 : 1
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|0 : 0
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|0 : 3
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|4
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|5
|1
|0