Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 04:05

Хюттер: «На бумаге «Монако» — фаворит матча с «Гавром», но на поле может произойти все, что угодно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Франции против «Гавра».

«Монако» нужно воспользоваться нашей нынешней формой, чтобы в субботу показать хорошую игру на поле, и это самое главное. Это наша цель. На бумаге «Монако» — очевидно, фаворит, но на поле и в течение 90 минут может произойти все, что угодно! Поэтому придется бороться и уделять внимание каждой детали. Взять ситуацию под контроль — значит побеждать в единоборствах и демонстрировать большую интенсивность. Это самое главное! И если мы выступим хорошо, сможем выиграть этот матч», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

Матч «Гавр» — «Монако» состоится в субботу, 26 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
Читайте также
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Трамп заявил о согласовании большинства главных пунктов сделки по Украине
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Захарова назвала террором «крымскую дипломатию» Зеленского
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Названы любимые курорты Крыма у россиян
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Витинья: «Мы разочарованы, но теперь «ПСЖ» нужно сосредоточиться на матче с «Арсеналом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
5
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Жонатан Клосс

Жонатан Клосс

Ницца

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 25 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 24 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости