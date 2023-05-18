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Сегодня, 17:52

Абухляль вернулся к тренировкам с «Тулузой» после отстранения

Мария Гусева
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Нападающий «Тулузы» Закария Абухляль вернулся к тренировкам с командой после своего отстранения, сообщает пресс-служба клуба.

15 мая 23-летнего марокканца отстранили от работы с командой до окончания внутреннего расследования обвинений в оскорблении заместителя мэра города. Ранее RMC Sport сообщал, что во время празднования победы в Кубке Франции 30 апреля заммэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже попросила футболистов вести себя потише в городской ратуше, на что Абухляль ответил: «В моей стране женщины не говорят так с мужчинами». Также RMC сообщил, что Аррибаже напомнила игроку, где он находится, а тот позже настойчиво требовал у нее извинений.

«После внутреннего расследования и многочисленных обсуждений состоялась встреча между Лоран Аррибаже и Закарией Абухлялем в присутствии руководства клуба. Мы пришли к выводу, что факты, сообщаемые RMC Sport, на самом деле не отражают того, что произошло 30 апреля. Расследование, проведенное клубом, закрыто, игрок возвращается в состав с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении «Тулузы».

В сезоне-2022/23 Абухляль провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://twitter.com/ToulouseFC/status/1659167112005312514?cxt=HHwWhICz4dPsxYYuAAAA
Футбол
ФК Тулуза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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19.05 22:00
Лион – Монако
 - : -
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 - : -
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

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 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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