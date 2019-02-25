Абу Диаби завершил карьеру в 32 года

Бывший полузащитник сборной Франции Абу Диаби объявил о завершении карьеры в 32 года. Причиной стали постоянные травмы игрока, из-за которых он пропустил значительную часть карьеры.

Профессиональную карьеру Диаби начал в 2004 году в "Осере". В 2006-м он перешел в "Арсенал" из Лондона и отыграл в нем десять сезонов. С 2015 по 2017-й год Диаби числился в составе "Марселя", за который отыграл только шесть встреч. Последние два сезона футболист оставался без клуба.

В сборной Франции на его счету 16 матчей, 1 гол и участие в чемпионате мира-2010.