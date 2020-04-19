Абидаль может занять пост спортивного директора «Лиона»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль может занять аналогичную должность в «Лионе». Абидаля во французский клуб приглашает нынешний спортивный директор «Лиона» Жунинью, сообщает RMC Sport.

На решение Абидаля может повлиять недавний конфликт с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Француз зимой обвинил игроков каталонской команды в том, что они недостаточно выкладывались под руководством бывшего тренера Эрнесто Вальверде. Месси потребовал конкретных имен от бывшего партнера по команде.

Также в конце следующего сезона состоятся выборы президента каталонского клуба. Новое руководство, вероятно, сформирует собственный штат, и Абидаль будет вынужден искать другой клуб.