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1 августа, 23:34

Аарон Рэмзи стал игроком «Ниццы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Аарон Рэмзи.
Фото ФК «Ницца».

Полузащитник Аарон Рэмзи официально стал игроком «Ниццы». Французский клуб на официальном сайте объявил о заключение контракта с 31-летним валлийцем.

Ранее появлялась информация, что соглашение будет рассчитано на сезон с опцией продления сотрудничества.

26 июля «Ювентус» расторг контракт с полузащитником сборной Уэльса.

Во второй половине прошлого сезона хавбек выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду Рэмзи забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.

Напомним, что 1 августа французский клуб также оформил трансфер полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

Аарон Рэмзи
ФК Ницца
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