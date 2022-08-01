Аарон Рэмзи стал игроком «Ниццы»

Полузащитник Аарон Рэмзи официально стал игроком «Ниццы». Французский клуб на официальном сайте объявил о заключение контракта с 31-летним валлийцем.

Ранее появлялась информация, что соглашение будет рассчитано на сезон с опцией продления сотрудничества.

26 июля «Ювентус» расторг контракт с полузащитником сборной Уэльса.

Во второй половине прошлого сезона хавбек выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду Рэмзи забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.

Напомним, что 1 августа французский клуб также оформил трансфер полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.