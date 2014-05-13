Реми Гард покидает "Лион"
Главный тренер "Лиона" Реми Гард определился со своим будущим, информирует Le10Sport. Он не будет подписывать с клубом новый контракт. Таким образом, по окончании сезона специалист займется поисками новой работы. Гард работал с "Лионом" с 2011 года, и под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|53-18
|53
|
2
|Брест
|22
|11
|7
|4
|31-18
|40
|
3
|Ницца
|22
|11
|6
|5
|22-15
|39
|
4
|Лилль
|22
|10
|8
|4
|32-17
|38
|
5
|Монако
|22
|11
|5
|6
|41-32
|38
|
6
|Ланс
|22
|10
|6
|6
|28-21
|36
|
7
|Ренн
|22
|9
|7
|6
|34-26
|34
|
8
|Реймс
|22
|9
|4
|9
|28-30
|31
|
9
|Марсель
|22
|7
|9
|6
|29-24
|30
|
10
|Страсбур
|22
|6
|7
|9
|23-32
|25
|
11
|Лион
|22
|7
|4
|11
|23-34
|25
|
12
|Гавр
|22
|5
|9
|8
|23-28
|24
|
13
|Монпелье
|22
|5
|8
|9
|24-27
|23
|
14
|Тулуза
|22
|5
|8
|9
|22-30
|23
|
15
|Нант
|22
|6
|4
|12
|22-34
|22
|
16
|Лорьян
|22
|5
|7
|10
|31-43
|22
|
17
|Метц
|22
|4
|5
|13
|18-35
|17
|
18
|Клермон Фут
|22
|3
|7
|12
|16-36
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.02
|23:00
|
Метц – Лион
|- : -
|24.02
|19:00
|
Лорьян – Нант
|- : -
|24.02
|23:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|25.02
|15:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|25.02
|17:00
|
Гавр – Реймс
|- : -
|25.02
|17:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|25.02
|17:00
|
Тулуза – Лилль
|- : -
|25.02
|19:05
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|25.02
|22:45
|
Марсель – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
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