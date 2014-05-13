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13 мая 2014, 08:11

Реми Гард покидает "Лион"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Главный тренер "Лиона" Реми Гард определился со своим будущим, информирует Le10Sport. Он не будет подписывать с клубом новый контракт. Таким образом, по окончании сезона специалист займется поисками новой работы. Гард работал с "Лионом" с 2011 года, и под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Франции.

ФК Лион
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Брест 22 11 7 4 31-18 40
3
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
4
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
5
 Монако 22 11 5 6 41-32 38
6
 Ланс 22 10 6 6 28-21 36
7
 Ренн 22 9 7 6 34-26 34
8
 Реймс 22 9 4 9 28-30 31
9
 Марсель 22 7 9 6 29-24 30
10
 Страсбур 22 6 7 9 23-32 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
13
 Монпелье 22 5 8 9 24-27 23
14
 Тулуза 22 5 8 9 22-30 23
15
 Нант 22 6 4 12 22-34 22
16
 Лорьян 22 5 7 10 31-43 22
17
 Метц 22 4 5 13 18-35 17
18
 Клермон Фут 22 3 7 12 16-36 16
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.02 23:00
Метц – Лион
 - : -
24.02 19:00
Лорьян – Нант
 - : -
24.02 23:00
Страсбур – Брест
 - : -
25.02 15:00
Ланс – Монако
 - : -
25.02 17:00
Гавр – Реймс
 - : -
25.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
25.02 17:00
Тулуза – Лилль
 - : -
25.02 19:05
ПСЖ – Ренн
 - : -
25.02 22:45
Марсель – Монпелье
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
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