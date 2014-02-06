Гоналон получил травму мышц бедра

Полузащитник "Лиона" Максим Гоналон может пропустить ближайший матч чемпионата Франции с "Нантом", сообщает Le Figaro. Хавбек получил повреждение в полуфинальном поединке Кубка лиги с "Труа" (2:1). Главный тренер команды Реми Гард заменил Гоналона в перерыве встречи, отметив, что у того возникли проблемы с мышцами бедра. Степень серьезности повреждения предстоит определить, но в "Лионе" предполагают, что к выходным полузащитник может не успеть восстановиться.