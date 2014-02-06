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6 февраля 2014, 10:37

Гоналон получил травму мышц бедра

Сергей Максименков
Корреспондент
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Полузащитник "Лиона" Максим Гоналон может пропустить ближайший матч чемпионата Франции с "Нантом", сообщает Le Figaro. Хавбек получил повреждение в полуфинальном поединке Кубка лиги с "Труа" (2:1). Главный тренер команды Реми Гард заменил Гоналона в перерыве встречи, отметив, что у того возникли проблемы с мышцами бедра. Степень серьезности повреждения предстоит определить, но в "Лионе" предполагают, что к выходным полузащитник может не успеть восстановиться.

ФК Лион
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 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
3
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
5
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
6
 Лилль 3 2 0 1 5-3 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
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9
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
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 Лион 3 1 0 2 4-8 3
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