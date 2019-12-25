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6 игроков «ПСЖ» и одноклубник Головина — в символической сборной лиги 1 после первого круга

10:11
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Авторитетное французское издание L'Equipe составило символическую сборную лиги 1 по итогам первого круга. Сразу шесть игроков представляют «ПСЖ», который является безоговорочным лидером чемпионата. Парижане на семь очков опережают «Марсель» Андре Виллаша-Боаша.

Символическая сборная лиги 1 от L'Equipe

Стив Манданда («Марсель») — Хуан Бернат, Тиагу Силва (оба — «ПСЖ»), Юсеф Аталь («Ницца»), Юнис Абдельхамид («Ренн») — Марко Верратти, Анхель Ди Мария (оба — «ПСЖ»), Димитри Лиенар («Страсбур») — Неймар, Кильян Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Виссам Бен Йеддер («Монако»).

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