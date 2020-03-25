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42-летний защитник «Монпелье» пока не собирается завершать карьеру

03:41
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Защитник «Монпелье» Виторину Илтон сообщил, что хочет отыграть еще один сезон. В сентябре бразильцу исполнится 43 года.

— Надеюсь, что это не последний мой сезон, — цитирует RMC Илтона. — Чувствую себя очень хорошо. Хочу провести один финальный сезон, если клуб согласится. Да, последний сезон, обещаю. Обсудим с руководством, совпадают ли наши желания. Но, повторяю, если я подпишу новый контракт, это будет мой последний сезон.

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