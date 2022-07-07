37-летний Манданда перешел в «Ренн»

Голкипер Стив Манданда стал игроком «Ренна». 37-летний француз подписал контракт, рассчитанный до 2024 года.

Ранее он покинул «Марсель» в качестве свободного агента. Вратарб явлеятся рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей.

В прошлом сезоне Манданда сыграл в 20 матчах во всех турнирах, пропустив 15 голов. В 10 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.