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Сегодня, 00:13

37-летний Манданда перешел в «Ренн»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стив Манданда.
Фото Пресс-служба &quot;Ренна&quot;

Голкипер Стив Манданда стал игроком «Ренна». 37-летний француз подписал контракт, рассчитанный до 2024 года.

Ранее он покинул «Марсель» в качестве свободного агента. Вратарб явлеятся рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей.

В прошлом сезоне Манданда сыграл в 20 матчах во всех турнирах, пропустив 15 голов. В 10 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Стив Манданда
Футбол
ФК Марсель
ФК Ренн
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