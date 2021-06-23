35-летний Рами готов выступить в составе сборной Франции на Олимпиаде в Токио

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами заявил, что готов выступить в составе команды на Олимпийских играх в Токио.

«Я слышал, что у нас есть нехватка игроков на Олимпийские игры, поэтому я воспользуюсь этим шансом заявить о готовности пополнить состав сборной Франции. У нас молодая команда, и у меня есть все данные для того, чтобы быть их наставником», — заявил Рами в интервью O Jogo.

35-летний француз сейчас играет в «Боавиште», а в национальной сборной Франции завершил выступления в 2018 году, выиграв чемпионат мира. Также в его активе серебро чемпионата Европы 2016 года.

В прошлом году Рами подписал контракт с «Сочи», но так ни разу и не вышел на поле.