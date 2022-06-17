34-летний голкипер Манноне покидает «Монако»
Голкипер Вито Манноне покидает «Монако». У него истекает срок контракта с клубом, сообщает сайт «Монако».
34-летний Манноне перешел в клуб лиши 1 в 2022 году. За «Монако» он провел за два года только 9 матчей.
До этого он большую часть карьеры провел в Англии, где играл за «Арсенал», «Барнсли», «Халл Сити», «Сандерленд» и «Рединг».
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Ланс – Брест
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Марсель – Реймс
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