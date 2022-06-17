34-летний голкипер Манноне покидает «Монако»

Голкипер Вито Манноне покидает «Монако». У него истекает срок контракта с клубом, сообщает сайт «Монако».

34-летний Манноне перешел в клуб лиши 1 в 2022 году. За «Монако» он провел за два года только 9 матчей.

До этого он большую часть карьеры провел в Англии, где играл за «Арсенал», «Барнсли», «Халл Сити», «Сандерленд» и «Рединг».